ROMA (ITALPRESS) – In linea con il piano strategico 2030 svelato a marzo 2026, Dacia punta con decisione alla mobilità elettrica. Nuova Dacia Spring, spiega una nota, è il primo dei quattro veicoli 100% elettrici che verranno lanciati entro tale data. Con questa seconda generazione di Spring, “Dacia porta avanti la success story di un modello di cui sono state vendute più di 210.000 unità in oltre quaranta Paesi dal 2021”. Di queste 25.000 sono state vendute in Italia, grazie a un modello che ha permesso a tanti clienti di avere accesso per la prima volta alla mobilità elettrica. Un successo costruito grazie a un’offerta fedele al DNA di Dacia: Spring è la scelta vincente nel panorama delle auto elettriche del segmento A, perfettamente adatta alle esigenze quotidiane degli utenti. Completamente rivisitata, Nuova Spring è realizzata sulla nuova piattaforma RGEV small di Renault Group. E’ la prima Dacia a usufruire dei nuovi programmi di sviluppo di Renault Group per accelerare tutto il ciclo di progettazione dei veicoli e ridurre a meno di due anni i tempi di sviluppo, contenendo al tempo stesso i costi. Un approccio squisitamente Dacia, che consente di andare all’essenziale e di farlo efficientemente.

Nuova Dacia Spring è stata progettata per garantire al conducente la massima tranquillità negli spostamenti quotidiani. Con un design incisivo, rivisitato per soddisfare le esigenze d’uso, Nuova Spring vanta un assetto più deciso, spiccata personalità e grande presenza su strada. Compatta, maneggevole e agile in ambiente urbano, offre anche ottime prestazioni su strada, diventando così un veicolo versatile. Con la nuova piattaforma, la sua struttura e i nuovi pneumatici da 15″ o 16″, Nuova Spring è a suo agio in ogni circostanza, offrendo maggior comfort di guida. Nuova Spring mantiene un profilo alto, con un’altezza di 1,52 metri, che facilita l’accesso a bordo e la visibilità per gli utenti. Con 15 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza in più rispetto alla generazione precedente, ha una struttura intelligente in grado di offrire un’abitabilità generosa, pur restando un veicolo facile da parcheggiare in città. L’abitacolo è uno dei più spaziosi tra quelli delle auto elettriche del segmento A, con 4 veri posti. La capacità di carico del bagagliaio, con i suoi 337 litri (massimo volume senza copribagagli, con kit di gonfiaggio), diventa un nuovo punto di riferimento del segmento e può raggiungere fino a 1.283 litri con i sedili posteriori abbattuti. Il pianale rimovibile è composto da due parti indipendenti che consentono di suddividere il bagagliaio per fissare gli oggetti o nasconderli da occhi indiscreti, in caso di necessità. Un altro accorgimento ingegnoso disponibile esclusivamente su Nuova Spring nel segmento A, è il frunk o bagagliaio anteriore, vano portaoggetti previsto sotto il cofano. Disponibile in opzione, offre un volume supplementare di 18 litri, ideale per riporre il cavo di ricarica e altri accessori. Nuova Spring vanta anche tecnologie intelligenti con 22 ADAS e interni connessi, per soddisfare sempre meglio le aspettative dei clienti.

– Foto ufficio stampa Renault Group –

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