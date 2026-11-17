ROMA (ITALPRESS) – Chery Italy arriva a Roma e apre una sede di rappresentanza. Affiancherà l’organizzazione di Milano, che resta la base operativa per vendite, prodotto, marketing e post-vendita. Gli uffici della Capitale, con sede in viale dell’Arte 25, nel quartiere Eur, si occuperanno di sviluppo del business, relazioni istituzionali e public affairs: attività che acquistano peso con la crescita del Gruppo in Italia. Il Gruppo Chery è arrivato in Italia nell’estate 2024 con Omoda & Jaecoo. Da gennaio a ottobre 2026 Omoda & Jaecoo ha immatricolato più di 37.000 vetture, il 235,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025; nel solo mese di ottobre le immatricolazioni sono state circa 5.000 (+171,8%), pari al 3,8% del mercato. Il tutto in un mercato in ripresa: 1,401 milioni di immatricolazioni nei primi dieci mesi (+8,3%, dati UNRAE). Inoltre, nei primi dieci mesi del 2026 Chery Automobile ha venduto nel mondo oltre 2,5 milioni di veicoli (+9,3%), di cui 1,75 milioni all’estero (+64,8%), e conta più di 21 milioni di clienti. Nel 2025 ha investito circa 1,8 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, con 20.366 addetti R&D in Cina. Il Gruppo lavora anche su batterie, intelligenza artificiale, guida autonoma e robotica, con i robot umanoidi di AiMOGA Robotics.

“Roma completa la nostra organizzazione di Milano e ci dà una base nella capitale per il dialogo con istituzioni, partner e stakeholder: è un ulteriore passo verso una presenza italiana più strutturata”, ha detto Kevin Cheng, CEO di Chery Italy. “I risultati di questi due anni sono una base concreta, non un traguardo. Ora vogliamo renderli duraturi con una rete più forte, un servizio di qualità e competenze locali”. Da ottobre la società italiana ha assunto la ragione sociale Chery Italy S.r.l., segno di un Gruppo ormai multibrand. Ogni marchio ha un ruolo preciso: Omoda punta su tecnologia e mobilità intelligente, Jaecoo sulla versatilità dei SUV, Lepas, già sul mercato, su una proposta incentrata su design ed eleganza contemporanea. Chery si dedicherà alla mobilità familiare Completa il piano iCAUR, con SUV elettrificati dallo spirito avventuroso. La priorità della prossima fase è consolidare la crescita. I clienti possono contare su 137 punti vendita e assistenza in Italia, 10 dei quali in apertura. Il centro ricambi nazionale di Basiano (Milano), 7.500 metri quadrati e oltre 11.000 referenze per un totale di 400.000 parti, rifornisce le concessionarie di tutta Italia in 24-48 ore. Su tutta la gamma di tutti i marchi del Gruppo la garanzia è di 7 anni o 150.000 km sulla vettura e di 8 anni o 160.000 km sulle componenti elettrificate.

– Foto ufficio stampa Chery Italy –

(ITALPRESS).