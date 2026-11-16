MILANO (ITALPRESS) – Il prossimo Festival della canzone italiana si chiamerà “Sanremo 77”. Ad annunciarlo è Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della manifestazione, durante l’incontro “Aspettando Sanremo” che ha inaugurato la Milano Music Week alla Fabbrica del Vapore. “Io ho trattato questo Festival come un’opera, come può essere un film, come può essere un libro”, ha raccontato De Martino, spiegando di essere partito dal titolo prima ancora di costruire il resto del progetto. “Veniamo da anni in cui i Sanremo si sono sempre intitolati Sanremo 2025, 2026 e così via. Io ho voluto mettere un po’ l’accento sull’edizione”. Il numero 77 è diventato così il filo conduttore della manifestazione, anche per il suo richiamo al 1977, anno che vide l’affermazione di due movimenti musicali apparentemente opposti: il punk e la disco music. De Martino ha ricordato i Sex Pistols e i Bee Gees, due espressioni musicali diverse ma accomunate, nella sua lettura, da un’idea di libertà. “Questo è un Festival punk, almeno nell’attitudine”, ha spiegato, anticipando che anche l’identità visiva della manifestazione richiamerà quell’estetica.

Una grafica interamente scritta a mano, dalle scritte in sovraimpressione ai nomi degli artisti e ai titoli delle canzoni tra le novità. “In un’epoca in cui c’è l’intelligenza artificiale, proviamo a preservare l’intelligenza artigianale”, ha spiegato De Martino, che ha affidato l’identità grafica della manifestazione all’artista contemporaneo Marcello Maloberti. “L’errore è l’unica cosa che ci distingue dalla macchina”, ha osservato, spiegando di aver voluto rinunciare alla grafica realizzata al computer per valorizzare il gesto umano. Maloberti realizzerà a mano tutte le scritte che compariranno durante le serate, comprese quelle dedicate agli artisti e alle canzoni in gara. La scelta si inserisce nel progetto estetico di “Sanremo 77”.

Ventiquattro artisti in gara, 23 scelti dal direttore artistico e uno proveniente da Sanremo Giovani. “E’ una spada di Damocle che mi sono messo da solo”, racconta il conduttore e direttore artistico, chiarendo che la riduzione del cast non è legata alla durata delle serate. “L’idea è sicuramente provare ad andare a letto prima, ma in realtà il numero dei cantanti non è tarato sulla durata del Festival, ma semplicemente per provare a ritornare a un numero che sia un po’ più esclusivo”. Una selezione impegnativa, dopo aver ascoltato oltre mille brani tra Big e giovani, circa 800 dei quali provenienti dai percorsi dedicati alle nuove proposte. “La difficoltà è sui Big, dove ci sono più cose belle”, osserva De Martino, che ha deciso di adottare un metodo diverso nella costruzione del cast: “Il Festival si può costruire o in attesa, quindi tu aspetti, come un po’ la pesca, arrivano delle cose e tra quelle scegli il meglio, oppure attacchi, quindi vai a costruire artista per artista un po’ quello che è il roster che ti immagini”.

Il percorso dei giovani prevede intanto una selezione di 15 artisti da Sanremo Giovani e altrettanti da Area Sanremo. “Questi 30 si rincontrano a Sanremo la settimana prossima”, spiega De Martino. Da questa selezione usciranno tre concorrenti per ciascun percorso, che si sfideranno l’11 dicembre su Rai 1 per conquistare l’unico posto disponibile tra i 24 partecipanti al Festival. Nella stessa serata saranno annunciati anche i 23 Big e i titoli delle canzoni in gara. “Per fare bene una cosa ti devi disegnare prima un perimetro”, sottolinea il direttore artistico, ammettendo che rispettare il limite fissato è difficile, soprattutto quando arrivano proposte inattese negli ultimi giorni. “Quando Carlo raccontava di scelte che ti tolgono il sonno, io fino a un mese fa sinceramente dicevo sì, vabbè, però adesso queste settimane ho capito che arriva anche quel momento”. De Martino rivendica infine la responsabilità delle decisioni: “Se il Festival dovesse andare bene è merito di tutti noi, se va male è colpa mia”.

Stefano De Martino ha confermato anche di aver escluso Arisa dal cast del Festival di Sanremo 2027, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni della cantante, che aveva raccontato di aver già ricevuto una risposta negativa. “Sì, la confermo”, risponde il conduttore e direttore artistico, spiegando di aver comunicato anticipatamente anche ad altri artisti la mancata selezione. “Ad alcuni ho detto di no perché mi sembrava rispettoso, per alcuni, non dover aspettare l’annuncio”, afferma. Nel caso di Arisa, la scelta è stata legata alla valutazione della proposta musicale: “Alcune persone, come nel caso di Arisa, che hanno già fatto il Festival l’anno scorso, avevano un brano che pensavo non restituisse loro nulla di nuovo, quindi Sanremo non avrebbe funzionato per lei quest’anno”. De Martino sottolinea anche la necessità di non tenere bloccati inutilmente i progetti degli artisti: “Mi sono sentito di liberarla perché magari così poteva lanciare fuori nuovi progetti. C’è un calendario editoriale anche per le discografiche che, se passi o non passi da Sanremo, cambia”. Per questo, conclude, “ogni tanto è giusto dire pure qualche no preventivo”, mentre altre candidature restano ancora in sospeso perché il direttore artistico si riserva la possibilità di cambiare idea fino all’ultimo.

“Quando scegli un Big, decidi di appoggiarti sulla sua carriera. Quando scegli un emergente, decidi di sposare la sua visione”. “Secondo me fare la spesa, tra virgolette, tra i Big è un mestiere. Poi subentra una direzione artistica e si prende la responsabilità”, afferma, rivendicando la volontà di scommettere anche su artisti meno conosciuti. “Io cerco di intercettare quello che secondo me diventerà quella persona attraverso Sanremo. Mi piace l’idea di dare il palco a persone che magari dovrebbero fare un percorso diverso prima di arrivare lì, perché poi si dice sempre ‘largo ai giovani’, ma nessuno si sposta”. De Martino conferma che tra i 23 artisti scelti direttamente da lui ci saranno anche nomi non immediatamente riconoscibili dal grande pubblico. “Se ci saranno, come ci saranno, dei nomi che non suoneranno così familiari come quelli dei Big, vi assicuro che sono lì perché hanno un grande brano. La scelta è sempre e solo fatta sulle canzoni”. E aggiunge: “Magari a dicembre non vi diranno nulla, ma il martedì sera, mi auguro, il modo in cui si presenteranno sul palco e il brano che canteranno vi spiegherà il perché”.

“Su 30 cantanti puoi permetterti di pensare a degli equilibri. Su 23 non faccio quei giochetti, per me ci vuole il progetto, la canzone”. “Ad aprile, finito il Festival, mi sono fatto il giro di tutti gli uffici da solo”, spiega. Una scelta accompagnata fin dall’inizio dalla volontà di limitare a 23 gli artisti selezionati direttamente dalla direzione artistica. “Su un cast molto più ampio si fanno anche, secondo me, dei ragionamenti industriali”, osserva. “È ovvio che su 30 si riesce ad accontentare più persone, su 23 bisogna accontentare solo il pubblico”. De Martino non teme nemmeno che i nomi dei partecipanti vengano anticipati dalla stampa. “Lo spoiler sul cast di Sanremo è come lo spoiler sul cast di un film”, afferma, spiegando che conoscere in anticipo gli interpreti non compromette l’interesse per la manifestazione. “L’unica cosa che danneggerebbe il Festival è sentire prima le canzoni, perché vorrebbe dire che non possiamo portarle più in gara”. Il direttore artistico spera comunque di riuscire a mantenere segreti almeno alcuni nomi fino all’annuncio ufficiale: “Mi piacerebbe avere almeno due o tre nomi che riesco a tenere segretati fino alla fine, ma per il gusto dello show”.

– foto IPA Agency –

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