Da Il tempo delle mele ai film da regista, Sophie Marceau compie 60 anni

ROMA (ITALPRESS) – A chiunque abbia superato gli “anta” basta sentire le prime note di “Reality” di Richard Sanderson” e quelle parole “Dreams are my realities” per tornare indietro ne tempo di oltre 40 anni. Al 1980, per la precisione e all’indimenticabile scena del film “Il tempo delle mele” di Claude Pinoteau in cui Mathieu (Alexandre Sterling) metteva le cuffie del suo walkman a Vic. A interpretare quella tredicenne con i capelli a caschetto e la frangetta sulla fronte era Sophie Marceu alla quale facciamo gli auguri per i 60 anni che compie il 17 novembre (è nata a Parigi nel 1966). Nonostante il passare degli anni, l’attrice francese è rimasta nell’immaginario collettivo la Vic innamorata di quel film anche se in realtà la sua carriera è molto di più a partire dall’ultimo film, “Il tempo di Anne” di Lisa Azuelos, uscito nelle sale poco più di un mese fa. Il buongiorno si è visto dal mattino tanto che il fortunato esordio con “Il tempo delle mele” e il sequel “Il tempo delle mele 2” le hanno fatto vincere nel 1983 il premio César come “miglior attrice promettente”. Da allora non si è più fermata, spaziando tra i ruoli più diversi. L’abbiamo vista, tra gli altri, in “Braveheart – Cuore impavido” al fianco di Mel Gibson, “Sogno di una notte di mezza estate” con Rupert Everett e “007 Il mondo non basta”, al fianco di Pierce Brosnan di cui è l’affascinante e spietata avversaria.

Nel 1995 è passata per la prima volta dietro la macchina da presa con il cortometraggio “L’aube à l’envers” seguito dai film “Parlami d’amore”, “Trivial – Scomparsa a Deauville” (sul set del quale ha incontrato Christopher Lambert con cui ha avuto una lunga relazione) e “Mrs Mills – Un tesoro di vicina”. Tra i diversi riconoscimenti ricevuti, la Marceau è stata scelta, nel 2012, per la rappresentazione della Marianne, il simbolo della Francia. Prima di lei erano state, tra le altre, Brigitte Bardot, Michéle Morgan e Catherine Deneuve. Nel 2016 ha, invece, rifiutato la Legion d’Onore perché lo stesso riconoscimento era stato assegnato dal presidente francese François Hollande al principe ereditario e ministro dell’interno saudita Mohammed ben Nayef, accusato da organizzazioni internazionali di violazioni dei diritti umani (in Arabia Saudita è in vigore la pena capitale). Sul versante privato, Sophie Marceau ha due figli: Vincent, nato dal lungo legame con il regista polacco Andrzej Zulawski, e Juliette, nata dalla relazione con il produttore Jim Lemley. È anche impegnata nel sociale, come madrina di Arc-en-ciel, un’associazione di riconosciuta utilità pubblica che si dedica ai bambini malati.

– foto IPA Agency –

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