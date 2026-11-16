Robert Pattinson è il nuovo James Bond

ROMA (ITALPRESS) – Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond. L’annuncio arriva da parte degli studi Amazon MGM. Pattinson sara’ il settimo a indossare i panni dell’agente 007 disegnato dalla penna di Ian Fleming, dopo il Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Il nuovo film della serie, prodotto da Amazon, sara’ diretto da Denis Villeneuve. “James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema, e l’incarico di interpretare 007 è l’onore di una vita. Sono profondamente grato a Denis, Amy, David, Tanya e a tutti coloro che lavorano per Amazon MGM Studios per la fiducia che hanno riposto in me. Dire che questo ruolo è un sogno che si avvera è riduttivo. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che ci aspetta con questo fantastico team”, ha dichiarato Robert Pattinson.

“Si tratta di un momento cruciale per il nostro studio e una pietra miliare significativa nella storia di James Bond, poiché siamo orgogliosi di presentare Robert Pattinson come il nuovo 007”, ha dichiarato Mike Hopkins, responsabile di Prime Video e Amazon MGM Studios. “Questo personaggio iconico ha affascinato il pubblico di tutto il mondo per oltre sei decenni, e non c’è dubbio che la straordinaria versatilità di Robert, la sua magnetica presenza scenica e la sua intensa capacità di recitazione lo rendano una scelta eccezionale per portare avanti questa eredità. Con Denis Villeneuve alla regia, Amy Pascal e David Heyman alla produzione, Tanya Lapointe come produttrice esecutiva e una sceneggiatura brillante di Steven Knight, abbiamo un team creativo di livello mondiale pronto a inaugurare una nuova era di Bond , e non potremmo essere più entusiasti del percorso che ci attende”.

– foto IPA Agency –

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