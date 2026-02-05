Stefani “Olimpiadi vetrina straordinaria, ma le priorità dei veneti restano sanità e sociale”

ROMA (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi rappresentano una vetrina internazionale straordinaria e irripetibile”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, intervenendo a Ping Pong su Rai Radio1, parlando dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Stefani ha sottolineato l’importanza della legacy olimpica, spiegando che “la vera maratona inizierà dopo i Giochi, per valorizzare infrastrutture, turismo e sviluppo del territorio”. “Le priorità dei veneti restano sanità, lavoro e imprese, anche durante le Olimpiadi” ha concluso.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).