Dalla Regione Veneto 1,1 milioni per riqualificare i mercati rionali

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Massimo Bitonci, ha approvato un bando da 1.127.700 euro per finanziare la riqualificazione dei mercati rionali. Le risorse, stanziate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, saranno destinate ai Comuni veneti per ammodernare le strutture, migliorarne l’accessibilità, l’efficientamento energetico, l’ampliamento e l’innovazione tecnologica.

“I mercati rionali non sono semplici spazi di vendita, sono presìdi di comunità, luoghi in cui si intrecciano relazioni, lavoro e identità dei quartieri. Raccontano la storia e la cultura dei nostri territori, oltre a rappresentarne un’attrattiva turistica. Difenderli significa tutelare la vita quotidiana delle città – dichiara l’assessore Massimo Bitonci -. Con questo bando sosteniamo i Comuni nella difesa del commercio di prossimità, dando priorità ai mercati di maggior pregio storico, culturale e turistico”. La selezione dei progetti avverrà tramite graduatoria, con punteggi premiali per le strutture di maggior rilievo in questi ambiti. Le domande potranno essere inoltrate dal 7 al 18 settembre 2026.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).