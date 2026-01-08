ROVIGO (ITALPRESS) – “Oggi annunciamo due buone notizie per il Veneto. La prima è che a Rovigo, grazie all’impegno del Sottosegretario Ostellari, è stato inaugurato un nuovo carcere minorile con più spazio per gli utenti, la formazione e la rieducazione. La seconda è che la nostra Regione, per la prima volta, potrà attivare, insieme al Ministero della Giustizia, anche un centro di recupero ad alto impatto sanitario, alternativo al carcere, per minori con disagio comportamentale e polidipendenze, in esecuzione penale o in custodia cautelare”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, è intervenuto oggi a margine del punto stampa con il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, a Rovigo, in occasione del taglio del nastro del nuovo istituto minorile.

“Gli obiettivi sono chiari: garantire la sicurezza dei cittadini, stroncare sul nascere potenziali carriere delinquenziali e spezzare fin da subito la catena del crimine – ha spiegato Stefani -. L’inaugurazione del nuovo Istituto Penale per Minorenni di Rovigo è una risposta attesa e importante per la prevenzione e il contrasto della criminalità. Contemporaneamente, oggi annunciamo una vera svolta per il nostro territorio. Grazie a una convenzione tra Regione del Veneto e Ministero della Giustizia realizzeremo qualcosa che qui ancora non c’è: la prima comunità socio-terapeutica regionale dedicata ai minori con polidipendenze e disturbi comportamentali”.

“Il progetto, che prevede un co-finanziamento tra Ministero e Regione, è il frutto di un intenso lavoro di squadra – ha proseguito il Presidente – che ha coinvolto il Sottosegretario Ostellari, il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, e i tecnici della Regione del Veneto, che ringrazio. Si tratta di un investimento fondamentale in sicurezza. L’auspicio è di poterci ritrovare tra sei mesi per inaugurare questa nuova struttura e dare il via a un percorso riabilitativo d’eccellenza che nel nostro territorio mancava”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

