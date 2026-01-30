Stefani “La vicenda del bambino respinto dal bus è disumana, accolgo con favore l’apertura dell’inchiesta”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Accolgo con favore la decisione della Procura di Belluno di aprire un’inchiesta su un fatto che va chiarito fino in fondo”: lo dichiara il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, in relazione alla vicenda del bambino bellunese respinto dal bus che doveva prendere per tornare a casa da scuola. “E’ bene che la magistratura accerti eventuali profili di reato – aggiunge -. Quanto accaduto ha messo in condizioni di grave pericolo un bambino di 11 anni, oltre ad aver scosso tutto il Paese”.

“Concentriamoci sui fatti – aggiunge – un bambino è stato abbandonato sotto la neve e costretto a raggiungere a piedi la sua abitazione, dove è giunto dopo 6 chilometri di cammino e in condizioni ipotermiche. Tutto ciò disumano e non ha nulla anche fare con la cultura dei veneti, che sono una Comunità umana, unita e generosa. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e al ragazzo bellunese”.

