Stefani incontra Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola

VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, ha incontrato a Roma Ermete Realacci, presidente di Symbola, la fondazione italiana che promuove le Qualità Italiane, mettendo in rete imprese, istituzioni e professionisti che puntano su innovazione, sostenibilità (green economy), bellezza, cultura e capitale umano come motori di sviluppo del Paese, attraverso ricerche, eventi e la valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la piena collaborazione su progetti strategici per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo consapevole. Il presidente Stefani ha sottolineato l’impegno della Regione Veneto nel porre l’ambiente al centro delle politiche di sviluppo.

“Nelle prime tre riunioni di Giunta – ha rimarcato Stefani – sono stati approvati importanti provvedimenti in materia ambientale. Attraverso la riprogrammazione dei fondi comunitari – ha spiegato – sono stati stanziati 28 milioni di euro per interventi di resilienza idrica, risorse che potranno essere utilizzate per promuovere l’accesso sicuro all’acqua, la sua gestione sostenibile e per proseguire nell’opera di messa in sicurezza del territorio dal rischio di alluvioni.

“Con un ulteriore provvedimento – ha proseguito – sono stati destinati 11,5 milioni di euro al Fondo per il contrasto al consumo di suolo, finalizzato a sostenere progetti di rinaturalizzazione e recupero dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano. L’obiettivo è sostenere iniziative capaci di restituire valore ambientale, paesaggistico e sociale alle nostre comunità e alle nostre città. Nell’ultima seduta di Giunta – ha aggiunto Stefani – abbiamo inoltre sbloccato risorse per oltre 10 milioni di euro destinate al prolungamento del collettore del Consorzio ARICA, un’opera attesa da tempo e fondamentale per l’equilibrio idrico dell’area”.

“In un contesto globale sempre più segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici – caratterizzato da eventi estremi sempre più frequenti, dall’aumento delle temperature medie, dall’alterazione dei regimi idrici e da una progressiva perdita di biodiversità – la Regione Veneto intende mettere l’ambiente al centro di uno sviluppo realmente sostenibile e durevole. Uno sviluppo capace di coniugare tutela delle risorse naturali, sicurezza del territorio, qualità della vita delle comunità e competitività del sistema economico, investendo in prevenzione, innovazione e responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini”, ha concluso il presidente Stefani.

