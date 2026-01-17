Stefani “In tema di formazione in sanità il futuro sta già arrivando”

VENEZIA (ITALPRESS) – La Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Veneto ha introdotto nel cammino didattico una significativa evoluzione: la formazione sul POCUS (ecografia al letto del paziente o ecografia clinica mirata nel punto di cura). Il termine POCUS indica la pratica in cui medici qualificati utilizzano ecografi portatili per diagnosi immediate e procedure guidate direttamente dove si trova il paziente.

“In tema di formazione in sanità – commenta il Presidente della Regione Alberto Stefani – il futuro sta già arrivando, e comincia da uno dei settori portanti dell’organizzazione come la medicina territoriale e i medici di medicina generale che ne sono il fulcro. La massima diffusione delle tecnologie e del loro utilizzo da parte del personale sanitario – aggiunge – è uno degli elementi che ho evidenziato già presentando in Consiglio il programma di legislatura mio e della Giunta regionale”.

“Con questo cambio di passo – aggiunge Stefani – la Scuola FSMG della Regione del Veneto punta ad alzare in maniera significativa il livello dell’offerta formativa, rendendola un unicum nel panorama italiano. I Medici in formazione, guidati da docenti a loro volta opportunamente formati all’interno della Scuola, potranno beneficiare di un percorso completo, pragmatico, moderno ed efficace, in linea con le principali sfide della medicina territoriale contemporanea. L’elemento distintivo e di innovazione è rappresentato proprio dall’unione della teoria e della pratica: in questo binomio imprescindibile sta il cuore di una formazione all’avanguardia, studiata e progettata “su misura” per il setting della Medicina Generale. Per il paziente – conclude Stefani – è un significativo passo avanti per portare diagnosi e cure sempre più vicine alle persone”.

