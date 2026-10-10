StarTech, Urso incontra i sindacati: “Lavoriamo per il rilancio del sito di Trieste”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è rilanciare il sito di Trieste, tutelare l’occupazione e costruire una solida prospettiva industriale. Abbiamo incontrato i sindacati per ascoltare le preoccupazioni dei lavoratori e chiediamo all’azienda piena trasparenza: il tempo è scaduto e, finora, non sono stati forniti tutti gli elementi richiesti. Siamo determinati ad andare avanti fino in fondo, consapevoli che l’amministrazione straordinaria sia l’unica strada per individuare il soggetto industriale più adatto a sostenere il futuro dell’azienda”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’incontro con le rappresentanze sindacali di StarTech, alla presenza del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, svoltosi presso la Prefettura di Trieste, alla luce della situazione di particolare delicatezza che interessa l’azienda specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di componenti e apparecchiature elettroniche per le telecomunicazioni.

L’incontro ha rappresentato un momento di ascolto delle istanze dei lavoratori e di confronto sulle prospettive produttive e occupazionali del sito triestino a seguito della mancata attuazione del progetto di cessione annunciato dalla società nel settembre 2025, che prevedeva il rilancio del sito e nuove attività nei settori della fotonica, dello spazio e della difesa. Urso ha ribadito alle organizzazioni sindacali “la massima attenzione del Governo sulla vicenda e l’impegno a individuare una prospettiva industriale per il sito”.

In raccordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia, sono parallelamente in corso le iniziative necessarie a valutare gli strumenti più idonei alla tutela del patrimonio produttivo e dei lavoratori.

– foto Mimit –

(ITALPRESS).