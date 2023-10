MILANO (ITALPRESS) – Bruce Springsteen and The E Street Band tornano in Italia con due appuntamenti. Dopo la tournèe del 2023 osannata dalla critica, saranno protagonisti l’1 e 3 giugno 2024 allo Stadio San Siro di Milano. Le date milanesi faranno parte del tour mondiale “Bruce Springsteen and The E Street Band 2024 World Tour”.

A partire dalle 11 di venerdì 3 novembre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation.

