Spinge la moglie giù dal balcone, arrestato nel Messinese per tentato omicidio

MESSINA (ITALPRESS) – Maltrattamenti in famiglia e tentato femminicidio ai danni della moglie. È questa l’accusa che ha portato i carabinieri della Compagnia di Taormina a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 29 anni, di origini marocchine.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottoposto la moglie a minacce, percosse e vessazioni continue, instaurando una condizione di profonda soggezione emotiva.

Le indagini hanno inoltre evidenziato come alcune delle violenze si siano verificate mentre la donna era incinta, aggravando ulteriormente la gravità dei fatti. Il culmine della spirale di violenza è avvenuto il 22 gennaio, quando l’uomo, animato dalla sua volontà di prevaricazione, ha spinto la moglie da un balcone alto circa tre metri, causandole gravi lesioni.

Il provvedimento restrittivo è stato eseguito a Palermo, dove nel frattempo il 29enne si era trasferito da alcuni parenti a causa della crisi coniugale in corso. L’indagato è stato rintracciato e accompagnato presso la Casa Circondariale “Pagliarelli”.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).