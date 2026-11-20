Ue, con il progetto STEP 23,9 mld per le tecnologie strategiche

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha pubblicato il secondo rapporto annuale sulla piattaforma STEP, lo strumento nato nel 2024 per orientare i fondi Ue verso le tecnologie strategiche. I numeri sono significativi: a meno di due anni dall’avvio, sono stati mobilitati 23,9 miliardi di euro. Dieci arrivano dai programmi gestiti direttamente da Bruxelles, 13,9 dalla politica di coesione. Novità del 2025: la difesa diventa il quarto settore strategico, accanto a digitale, tecnologie pulite e biotecnologie. Via libera quindi ai finanziamenti per le tecnologie a duplice uso, civile e militare. Sono 614 i progetti che hanno ottenuto il marchio “STEP Seal”, un attestato di eccellenza utile ad attrarre investitori privati. Nel 2025 i bandi diretti hanno raggiunto 5,3 miliardi, con 3,5 miliardi destinati alle tecnologie pulite. 19 Paesi hanno già allineato i fondi di coesione agli obiettivi STEP, sostenendo circa 11.900 imprese e oltre 21.600 posti di lavoro. L’Italia, insieme a Germania, Romania e Spagna, è tra i Paesi che hanno contribuito di più alle modifiche dei programmi. L’esperienza della piattaforma confluirà nel futuro Fondo europeo per la competitività del periodo 2028-2034. sat/azn