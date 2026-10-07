Spesa, cambiano i consumi degli italiani

ROMA (ITALPRESS) - Più proteine, prodotti senza lattosio, alimenti veg e un ritorno alla tradizione. Cambiano le abitudini degli italiani davanti agli scaffali del supermercato. A fotografare questa trasformazione è l’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, che ha analizzato oltre 150mila etichette. Il “free from” si conferma protagonista: vale 12,6 miliardi di euro, quasi il 30% degli incassi della grande distribuzione. Tra i prodotti più dinamici c’è il senza lattosio, cresciuto del 7,7%, per un valore di oltre 2,4 miliardi di euro. Ma a trainare le nuove scelte sono soprattutto le proteine: i prodotti ad alto contenuto proteico superano i 2,1 miliardi di euro, con una crescita del 6,3%. Crescono anche le alternative vegetali: il “plant based” segna un vero balzo, +36,2% a valore. E c’è una tendenza che guarda al passato: oltre 3,5 miliardi di euro per i prodotti legati a filiera, tradizione e qualità. A crescere di più è il “lavorato a mano”, che registra +8,7% a valore. Il carrello degli italiani, insomma, cerca sempre più benessere, trasparenza e autenticità. mgg/azn