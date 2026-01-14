Sospensione dazi europei su fertilizzanti, Bond “Risposta concreta alle imprese agricole”

VENEZIA (ITALPRESS) – “La sospensione dei dazi europei sui fertilizzanti è una notizia estremamente positiva per il mondo agricolo e rappresenta un risultato politico concreto dell’azione del ministro Francesco Lollobrigida e del Governo italiano. E lo è particolarmente per i grandi seminativi che da tempo sono in crisi e che faticano ogni anno a raggiungere la parità ad ettaro per l’aumentare dei costi in proporzione ai ricavi”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Dario Bond, commentando l’annuncio della Commissione europea sullo stop temporaneo ai dazi su ammoniaca, urea e altri fertilizzanti. “L’Italia ha saputo far valere con forza le proprie ragioni in sede europea – prosegue Bond – ottenendo una misura che va nella direzione giusta: tutelare la competitività delle imprese agricole, ridurre i costi di produzione e dare respiro a un settore strategico per la nostra economia e per la sovranità alimentare”.

“Particolarmente importante – sottolinea l’assessore – è anche l’apertura dell’Unione europea sulla possibile sospensione del meccanismo Cbam, persino con effetti retroattivi. Una scelta di buon senso, che accoglie le richieste avanzate dall’Italia e che evita ulteriori aggravi insostenibili per le aziende agricole già messe alla prova dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime”. “Il lavoro portato avanti dal ministro Lollobrigida dimostra che, quando l’Italia fa squadra e difende con determinazione i propri interessi, può incidere concretamente sulle decisioni europee. Come Regione – conclude Bond – continueremo a sostenere questa linea, dalla parte delle imprese agricole, che sono un pilastro fondamentale del nostro territorio e del sistema agroalimentare nazionale”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).