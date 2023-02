REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Gioia Tauro hanno arrestato un 33enne di Rosarno, titolare di un negozio di animali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di munizionamento da caccia.

In particolare, i militari nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno rinvenuto all’interno del bagagliaio dell’auto del 33enne una cartuccia da caccia e a seguito della perquisizione veicolare, hanno inoltre scoperto, occultato nel condotto di areazione, un involucro di considerevoli dimensioni contenente cocaina sottovuoto.

Dalla successiva perquisizione estesa all’abitazione e al negozio di animali del giovane, i militari hanno ulteriormente scovato, nascosta tra le gabbiette degli animali in esposizione, oltre 3,5 kg di marijuana e ulteriore cocaina.

