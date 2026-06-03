Sorpresa al Roland Garros, Shnaider rimonta ed elimina Sabalenka: sarà semifinale con Chwalinska

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka eliminata ai quarti di finale del Roland Garros. La numero 1 del tennis mondiale si è arresa a Diana Shnaider (n. 23 Wta) che si è imposta col punteggio di 3-6 7-5 6-0, conquistando così il pass per la semifinale. Si tratta della prima semifinale in uno Slam per Shnaider, che agli ottavi aveva eliminato Madison Keys.

Shnaider in semifinale affronterà Maja Chwalinska. La polacca, numero 114 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, ha battuto la numero 22 del tabellone Anna Kalinskaya in due set con il punteggio di 7-6(3) 6-3.

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