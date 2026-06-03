Quante star al Golden Gala 2026, Mei “Miglior edizione di sempre”

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 40 tra campioni olimpici e mondiali, assieme a una squadra di italiani competitiva su tantissimi fronti. Ci sono tutte le condizioni per definire il Golden Gala 2026 “la miglior edizione di sempre”, come ha fatto il presidente della Fidal, Stefano Mei. “Ci aspettiamo una vasta partecipazione del pubblico”, ha poi aggiunto nel corso della conferenza stampa della vigilia. Sono tantissime le stelle al via nella quarta tappa della Diamond League, che assegnerà punti per la finale in programma a Bruxelles il 4 e 5 settembre.

Tra loro, anche Noah Lyles, che gareggerà con l’azzurro Marcell Jacobs in un’elettrizzante sfida tra ori a cinque cerchi. “Non vedo perché non dovrei andare all-in, non ho mai fatto una gara senza farlo – le parole del campione di Parigi 2024 -. Se mi presento a una gara sono pronto per correre. Il mio coach mi ha detto che sono davvero in forma. Abbiamo avuto sessioni di allenamento molto importanti”.

Un trionfo olimpico può vantarlo anche Letsile Tebogo, atleta del Botswana vincitore nei 200 metri agli ultimi Giochi e in gara domani sui 100 con Lyles e Jacobs. “Il 2025 non è stato il mio periodo migliore mentalmente e fisicamente – ha detto alla vigilia -. Penso che avessimo bisogno di questo periodo, perché ci fa capire quanto impatto abbia una medaglia d’oro. Nel 2026 vorrei divertirmi e godermi questo sport”.

Grandi attesi dal pubblico, però, sono anche i 18 italiani impegnati nelle varie discipline. Non solo Marcell Jacobs, perché la Capitale è pronta ad accogliere stelle del calibro di Andy Diaz (salto triplo), Nadia Battocletti (5.000 metri) e Leonardo Fabbri (lancio del peso), mentre hanno dovuto rinunciare il lunghista Mattia Furlani e l’ostacolista Lorenzo Simonelli. “La scorsa settimana ho avuto l’influenza, quindi è stato molto difficile, ma adesso sto bene – ha rassicurato Battocletti, argento nei 10mila metri a Parigi 2024 -. Sono in ottima forma fisica. Vincere? Spero di sì, domani la gara sarà veramente molto veloce, ma sono concentrata e spero di farla nel modo migliore”. Fabbri, campione europeo nel 2024 proprio a Roma, si è invece detto “fiducioso per il resto della stagione. Sto cercando di essere nella forma fisica migliore per gli Europei di Birmingham, ovviamente sto lavorando anche sulla tecnica”.

– Foto mec/Italpress –

(ITALPRESS).