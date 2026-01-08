Sonego si ferma negli ottavi a Hong Kong, fuori anche Elisabetta Cocciaretto ad Auckland

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Semaforo rosso per Lorenzo Sonego negli ottavi del “Bank of China Tennis Open”, Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Hong Kong. Il torinese, testa di serie numero 5, cede 6-3 6-4 al ventenne Shang Juncheng, mancino cinese arrivato alla posizione numero 47 ma scivolato fuori dai 400 per un infortunio al piede che l’ha costretto a saltare quasi interamente la scorsa stagione. Sonego resta in corsa nel doppio, insieme a Lorenzo Musetti, già qualificato per i quarti in singolare. La coppia azzurra proverà a guadagnarsi un posto in semifinale contro le teste di serie numero 2 del tabellone, l’austriaco Alexander Erler e lo statunitense Robert Galloway.

Nulla da fare anche per Elisabetta Cocciaretto negli ottavi dell'”ASB Classic”, Wta 250 da 283.347 dollari che si sta disputando sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. La 24enne di Fermo, numero 81 Wta, dopo il successo in due set all’esordio sulla statunitense Alycia Parks, nella notte italiana ha ceduto per 7-5 2-6 6-3, dopo oltre due ore e mezza di lotta, alla polacca Magda Linette, numero 52 del ranking e quinta favorita del seeding, reduce dal successo in tre set sull’inossidabile Venus Williams, che a 45 anni e fresca di matrimonio aveva chiesto ed ottenuto una wild card. Per la 33enne di Poznan si è tratato del terzo successo in quattro confronti diretti con l’azzurra, e del terzo consecutivo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).