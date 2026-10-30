Snam, Scornajenchi “Gas è polizza di assicurazione del sistema energetico nazionale”

ROMA (ITALPRESS) - "Il gas rappresenta la polizza di assicurazione del sistema energetico nazionale: il nostro ruolo è esserci quando gli altri non ci sono. Riempire gli stoccaggi e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti è un dovere, non una scelta di mercato". Così Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam, a margine delle celebrazioni per gli 85 anni della società all'Auditorium di Roma. ads/sat/azn