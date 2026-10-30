Bosnia, Tajani “Giornata triste, i militari rischiano per il Paese”

ROMA (ITALPRESS) - "Purtroppo oggi è una giornata molto triste per quello che è successo ieri in Bosnia. Questo dimostra quanto rischio c'è per le donne e gli uomini che indossano l'uniforme che rappresentano il nostro Paese all'estero e devo dire da ministro degli Esteri che sono fondamentali". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della visita al Villaggio della Difesa al Circo Massimo, a Roma, dove si è recato per rendere omaggio ai quattro italiani morti ieri in un incidente elicotteristico in Bosnia. sat/gtr (Fonte video: Farnesina)