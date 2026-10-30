Gas, Pichetto “L’Italia non ha un problema di quantità, ma di prezzo”

ROMA (ITALPRESS) - "Credo che nel giro di qualche giorno arriveranno gli elementi sulle possibili misure europee relative al gas". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della cerimonia per gli 85 anni di Snam, sottolineando che gli interventi dovranno entrare in vigore dal primo gennaio. "L’Italia non ha un problema di quantità, ma di prezzo", ha aggiunto, auspicando un miglioramento della situazione nello Stretto di Hormuz per allentare la pressione sui mercati energetici. ads/sat/azn