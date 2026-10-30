“Muoviti. Per te”, LILT lancia la campagna di prevenzione sui tumori maschili

ROMA (ITALPRESS) - Circa 40.000 nuove diagnosi ogni anno in Italia, che fanno del tumore alla prostata la neoplasia più frequente nella popolazione maschile. E una percentuale di guarigione che, quando la malattia è individuata precocemente, supera il 90%. Eppure, gli uomini continuano a rimandare perché la visita urologica resta per molti fonte di paura o di imbarazzo. È da qui che riparte LILT for Men - Nastro Blu, la campagna con cui la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dedica l’intero mese di novembre alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori maschili. Il claim dell’edizione 2026, “Muoviti. Per te", è un invito a passare dalle intenzioni ai fatti: informarsi, imparare a conoscere il proprio corpo, adottare uno stile di vita attivo e, soprattutto, non rinviare un controllo. mec/f12/fsc/gtr