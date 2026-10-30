Pancreas, sensori nei tessuti per misurare la risposta alla chemioterapia

ROMA (ITALPRESS) - Un team di ricerca dell’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche di Lecce, Tecnomed Puglia, Università del Salento e ASL Lecce ha sviluppato una piattaforma di laboratorio che riproduce il tumore di ciascun paziente e ne misura la risposta ai farmaci chemioterapici. Sperimentata su un campione preclinico di pazienti operati per tumore del pancreas, la piattaforma ha mostrato risultati coerenti con l'andamento clinico osservato. sat/gtr/col