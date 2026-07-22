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Smart road, Shanghai introduce le barriere mobili intelligenti
In Cina le smart road sono già realtà. A Shanghai l'impiego di barriere mobili intelligenti consente di modificare in tempo reale l'ampiezza delle corsie per adattarla alle esigenze del traffico. Alimentate a energia solare e controllate a distanza, queste barriere contribuiscono a rendere le strade cittadine più sicure ed efficienti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)