Cairo “Troppi 8-10 anni per rifondare, serve accelerare”

MILANO (ITALPRESS) - “Secondo me il tema vero è che rispetto ai tempi che hanno dato anche di rifondazione, probabilmente lì è molto importante cercare di fare le cose un po' più velocemente. Come in tutte le attività, i primi 100 giorni sono determinanti per dare il corso a ogni singola attività, quindi non devi pensare di avere chissà quanti anni per rifondare tutto, 8-10 anni è una cosa che neanche in Unione Sovietica...”. Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, uscendo dall’assemblea di Lega Serie A alla quale hanno partecipato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo. “Secondo me - aggiunge Cairo - i tempi devono essere molto più corti”. xn9/glb/gtr