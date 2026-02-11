CORTINA (ITALPRESS) – Andrea Voetter e Marion Oberhofer al comando dopo la prima run nel doppio femminile di slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Le due azzurre tagliano il traguardo in 53″102 con un margine di 0″022 sulle tedesche Eitberger/Matschina e di 0″091 sulle austriache Egle/Kipp. Quarte a 0″390 le lettoni Robezniece/Bogdanova. Alle 18.50 la seconda, e ultima, run, dove si assegneranno le medaglie.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).