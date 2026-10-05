“Skippa il resto”, la Regione Lazio presenta la nuova campagna di sensibilizzazione per i giovani sulla sicurezza stradale

ROMA (ITALPRESS) – Sensibilizzare i giovani e ridurre il drammatico bilancio degli incidenti sulle strade del territorio. È questo l’obiettivo al centro della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna regionale dedicata alla sicurezza stradale, alla quale sono intervenuti oggi, presso l’Hub culturale Moby Dick a Garbatella, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca; il presidente di DiSCo Lazio, Simone Foglio; Enza Tripaldi per l’Associazione Famiglie degli Angeli onlus e Sergio Toscano per l’Associazione italiana familiari e vittime della strada. L’iniziativa intende promuovere la cultura della guida responsabile, puntando sul coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. All’evento ha preso parte una rappresentanza giovanile. I giovani, infatti, sono i destinatari principali del messaggio di prevenzione. Le statistiche ufficiali delle principali organizzazioni sanitarie e di ricerca confermano che gli incidenti stradali rappresentano la prima causa assoluta di morte per la fascia giovanile, sia a livello globale, sia in Italia. I ragazzi oggi vivono immersi in un flusso continuo di contenuti, immagini, messaggi e stimoli. Ogni giorno scelgono cosa guardare, cosa ascoltare e ricordare. Con un semplice gesto possono “skippare” tutto ciò che non li interessa.

Ma ci sono cose che non si possono saltare. La sicurezza stradale è una di queste. Nasce da qui “In strada, skippa il resto”, una campagna che sceglie di parlare ai giovani con il loro linguaggio, entrando nei loro codici culturali senza giudicarli e senza impartire lezioni. L’hashtag #InStradaSkippaIlResto richiama volutamente il mondo dello streaming e delle piattaforme digitali. “Skippare” significa passare oltre, saltare rapidamente un contenuto per arrivare a ciò che conta davvero. È un gesto quotidiano per le nuove generazioni, abituate a scegliere continuamente cosa guardare, ascoltare o seguire. La campagna prende in prestito questo linguaggio e lo trasforma in un messaggio di sicurezza: in strada si può skippare tutto ciò che distrae, ma non le regole che proteggono la vita. L’invito è semplice: quando sei in strada, tutto il resto può aspettare. Le notifiche, la fretta, le superficialità, le distrazioni e i comportamenti rischiosi si possono skippare. La sicurezza no. La campagna utilizza la musica, una delle passioni più trasversali e coinvolgenti per i giovani, per trasformare un messaggio di prevenzione in qualcosa di familiare, immediato e memorabile. L’obiettivo non è spaventare, ma sensibilizzare. Non fare leva sulla paura delle conseguenze, ma sulla consapevolezza delle proprie scelte.

– foto ufficio stampa Regione Lazio –

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