MILANO (ITALPRESS) – Jannik Sinner verrà operato al ginocchio in Finlandia. L’intervento – secondo quanto riporta Sky – sarebbe in programma già oggi a Turku e la decisione è arrivata dopo i consulti dei giorni scorsi con il chirurgo ortopedico Lasse Lempainen, che effettuerà l’intervento. I tempi di recupero sarebbero di 3-4 mesi.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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