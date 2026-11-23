MILANO (ITALPRESS) – Jannik Sinner verrà operato al ginocchio in Finlandia. L’intervento – secondo quanto riporta Sky – sarebbe in programma già oggi a Turku e la decisione è arrivata dopo i consulti dei giorni scorsi con il chirurgo ortopedico Lasse Lempainen, che effettuerà l’intervento. I tempi di recupero sarebbero di 3-4 mesi.

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