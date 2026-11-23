ROMA (ITALPRESS) – Alexander Zverev conclude la stagione da numero 1 del mondo, forte di due titoli Slam (Roland Garros e Us Open), i primi della sua carriera, e di 69 vittorie complessive. La sconfitta nella finale delle Nitto ATP Finals contro Carlos Alcaraz di ieri non ha alterato questa certezza. Alle sue spalle termina al secondo posto Jannik Sinner, nonostante l’infortunio al ginocchio che l’ha costretto a chiudere in anticipo la stagione. L’azzurro ha 350 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, diventato a 23 anni il più giovane ad aver vinto almeno una volta tutti gli Slam e il Masters di fine anno. L’unica variazione in Top 10 riguarda Arthur Fils che, vincendo una partita nel girone a Torino, ha scavalcato Flavio Cobolli e raggiunto il nuovo best ranking alla posizione numero 6. Rafa Jodar resta dunque tra i primi dieci del mondo, un’autentica impresa, visto che aveva iniziato la stagione da numero 165 Atp. Per quanto riguarda l’Italtennis, gli azzurri di capitan Filippo Volandri affronteranno la Final 8 della Davis Cup a Bologna con i tre migliori singolaristi disponibili, ovvero Cobolli (7), Luciano Darderi (21) e Lorenzo Musetti (27), più Matteo Berrettini (43), a cui si aggiunge per il doppio Andrea Vavassori.

Continua l’ascesa di Francesco Passaro, che ha vinto a Metz il terzo titolo Challenger in poco più di un mese, dopo i successi a Palermo e Maia 2026. Con il successo in Francia, il perugino ha guadagnato 34 posizioni mondiali risalendo fino al 124esimo posto del ranking.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Alexander Zverev (Ger) 10.350 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 7.950 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 7.600 (–)

4. Ben Shelton (Usa) 5.570 (–)

5. Daniil Medvedev (Rus) 4.220 (–)

6. Arthur Fils (Fra) 3.825 (+1)

7. Flavio Cobolli (Ita) 3.680 (-1)

8. Frances Tiafoe (Usa) 3.590 (–)

9. Taylor Fritz (Usa) 3.300 (–)

10. Rafael Jodar (Esp) 3.234 (–)

Così gli altri italiani:

21. Luciano Darderi 2.160 (–)

27. Lorenzo Musetti 1.785 (–)

37. Matteo Arnaldi 1.321 (–)

43. Matteo Berrettini 1.223 (–)

62. Mattia Bellucci 879 (–)

111. Lorenzo Sonego 539 (-1)

126. Francesco Passaro 465 (+32)

141. Federico Cinà 415 (-2)

145. Andrea Pellegrino 404 (-3)

168. Andrea Guerrieri 339 (-8)

174. Francesco Maestrelli 325 (-2)

– foto IPA Agency –

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