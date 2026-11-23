ROMA (ITALPRESS) – Simone Fontecchio firma il suo massimo stagionale con 11 punti nella vittoria di Miami per 123-113 su Oklahoma City. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, l’azzurro totalizza 14 minuti con 4/7 dal campo, una tripla, due liberi e una stoppata. Gli Heat centrano il settimo successo consecutivo con 24 punti, 15 rimbalzi e 12 assist di Bam Adebayo e 21 punti di Pelle Larsson.

Denver passa a Chicago 151-145 dopo un supplementare. Jamal Murray segna otto dei suoi 45 punti, massimo stagionale, nell’overtime, mentre Nikola Jokic firma la 202esima tripla doppia in carriera con 37 punti, 18 rimbalzi e 11 assist. I Bulls rimontano sette punti negli ultimi 40 secondi dei regolamentari e agganciano i Nuggets sul 131-131 con Josh Giddey, che chiude con 23 punti, 14 rimbalzi e 22 assist, primato personale. Denver apre il supplementare con un 8-0 e centra la terza vittoria di fila. Dallas si fa rimontare 18 punti nell’ultimo quarto ma batte Utah 116-114 grazie a due liberi di Cooper Flagg a 3″7 dalla fine. Flagg chiude con 28 punti, mentre ai Jazz non bastano i 39 di Svi Mykhailiuk, massimo in carriera, con 10/15 da tre. Kyle Filipowski sbaglia sulla sirena la tripla della vittoria.

Golden State interrompe una serie di cinque sconfitte battendo Boston 88-87. Brandin Podziemski guida i Warriors con 18 punti e 7 rimbalzi. Jayson Tatum firma 27 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, ma sbaglia il tiro del sorpasso allo scadere. Per i Celtics è il quarto ko di fila. Quinta vittoria consecutiva per New York, che supera Indiana 113-106 con 30 punti e 13 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, al rientro dopo aver saltato la sfida con Portland. Jalen Brunson aggiunge 22 punti e 7 assist, mentre Pascal Siakam ne segna 25 per i Pacers. Atlanta apre l’ultimo quarto con un 18-0, ribalta Detroit e si impone 107-97 con 27 punti di Nickeil Alexander-Walker. Cade Cunningham si ferma a 5 punti, minimo stagionale, con 15 assist. Washington firma 22 triple su 39 tentativi e batte Orlando 116-96 per il terzo successo di fila. Kyshawn George segna 24 punti, Anthony Davis ne aggiunge 22 e Trae Young chiude con 11 punti e 11 assist.

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