Sinner “Uno dei miei grandi obiettivi del 2026 è il Roland Garros”

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner, dopo l’inaspettato ko di ieri sera a Doha contro Jakub Mensik, guarda avanti. L’azzurro pensa infatti al resto della stagione e parla dei traguardi da raggiungere. “Uno dei miei grandi obiettivi per quest’anno è il Roland Garros. La strada è ancora lunga”, ha detto l’altoatesino. “Stiamo lavorando per cercare di vincere più partite possibile, ma momenti come questo possono succedere. Sono sicuro che supererò questa situazione”, ha aggiunto, a proposito della sconfitta di ieri. “Nel primo set Mensik ha messo in campo il 90% di prime, ho avuto poche occasioni per fargli un break. Ho provato a spingere ma non sono riuscito a farlo come avrei voluto. Poi nel terzo sono partito male, ho perso il servizio e non sono riuscito a recuperare. Non è successo niente di grave, comunque, la fiducia tornerà”, ha puntualizzato il numero due del mondo.

“Momenti come questo, ripeto, possono succedere: ogni giocatore li attraversa. Sono certo che il lavoro pagherà e che i risultati verranno. Ho vissuto periodi peggiori”, ha concluso Sinner.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).