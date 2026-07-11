ROMA (ITALPRESS) – Paolo Maldini sarà il direttore tecnico e il presidente del Club Italia, mentre Leonardo sarà advisor. Sono queste le scelte del nuovo presidente Figc Giovanni Malagò per il nuovo corso azzurro.

“Con soddisfazione il Presidente della Figc, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia”, è quanto si legge nella nota della Figc che ufficializza la doppia nomina ai vertici del Club Italia.

“La verità è che Maldini era da sempre il mio obiettivo, ho sempre pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della Figc, che non implica solo la nazionale maggiore ma tutta la filiera delle nazionali giovanili. Abbiamo portato avanti in due settimane i progetti che sono entrati nello specifico e Paolo da subito mi aveva detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. Sono contento, perché ho una stima profonda di Leonardo. Sono due facce della stessa medaglia, c’è un impegno di quattro anni che deve portarci da qui al 2030 al Mondiale prossimo, passando per un Europeo”. Lo ha detto al Tg2 Post il presidente della Figc, Giovanni Malagò dopo l’annuncio della nomina di Paolo Maldini e Leonardo rispettivamente come direttore tecnico e advisor della Figc. Ora la scelta sul nuovo Ct: “Non ho voluto sentire nessuno perché è giusto condividere insieme la scelta del prossimo Ct”, ha concluso Malagò

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