TORINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno allenando insieme in vista delle Atp Finals di Torino. Dopo una prima fase svolta su un campo secondario, alle 12 il numero uno e il numero due del mondo si sono spostasti sul centrale dell’Inalpi Arena, con gli spalti parzialmente gremiti dai tifosi. All’arrivo nel campo principale dell’altoatesino e dell’iberico c’è stato un vero e proprio boato: il pubblico torinese è in festa. Grandi cori per l’azzurro: la colonna sonora è “Sinner, Sinner”.

Da un lato del campo “Sebastopoli” Carlos Alcaraz. Per lui una nuova pettinatura, biondo platino al centro della testa, scuro-rasata ai lati, e una t-shirt nera, con la sua caricatura disegnata sulla schiena. Ad accompagnarlo il coach Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez, il fisioterapista che cura il riscaldamento trattando i muscoli del fenomeno di El Palmar.

Dall’altro lato Jannik Sinner era, come sempre, all’antitesi: più filiforme e classico, t-shirt verde bottiglia, pantaloncini e cappellino di un bel blu, a contenere quel ciuffo rosso che lo precede nel mondo e lo fa riconoscere anche senza racchetta. Tutto intorno all’azzurro il suo staff: i coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi, il preparatore Umberto Ferrara, il nuovo fisio argentino Alejandro Resnicoff e l’osteopata Andrea Cipolla.

