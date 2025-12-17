ROMA (ITALPRESS) – L’ITF ha eletto campioni del mondo 2025 Jannik Sinner nel singolare maschile e la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile. Un’ulteriore certificazione di una stagione da record per il tennis italiano. I campioni del mondo ITF sono scelti considerando i risultati ottenuti nell’arco dell’intera stagione con particolare enfasi alle prestazioni nei tornei del Grande Slam, in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup (negli anni olimpici si contano anche le prestazioni ai Giochi).

Sinner, primo campione del mondo in singolare maschile per due anni di fila dopo Novak Djokovic (2011-2015), nel corso della stagione è diventato il primo italiano campione a Wimbledon in singolare, ha vinto gli Australian Open e le Atp Finals per il secondo anno di fila. A 23 anni e 163 giorni è il più giovane a vincere almeno due volte gli Australian Open dai tempi di Jim Courier, campione nel 1992 e 1993, e l’undicesimo giocatore nell’era Open a trionfare per due anni di fila nel torneo. Grazie a questi risultati è oggi l’italiano con più titoli Slam all’attivo in singolare nella storia del tennis, maschile e femminile.

Negli Slam è arrivato in finale al Roland Garros, la più lunga nella storia del torneo, e agli Us Open, perse sempre contro Carlos Alcaraz. Ha vinto anche il Masters 1000 di Parigi, per la prima volta in carriera, e gli Atp 500 di Pechino e Vienna. Ha raggiunto complessivamente le 66 settimane da numero 1 del mondo.

Errani e Paolini, che hanno iniziato a giocare insieme dopo il Roland Garros del 2023, nel 2025 hanno trionfato a Parigi, hanno vinto altri tre Wta 1000, compresi gli Internazionali BNL d’Italia, e trascinato la nazionale azzurra al secondo trionfo consecutivo in Billie Jean King Cup. Al Roland Garros Sara e Jasmine hanno festeggiato il primo trofeo Slam.

LA VOCE SINNER LA PIU’ LETTA SU WIKIPEDIA ITALIA NEL 2025

Il tennis è sempre più al centro delle attenzioni degli italiani. Lo dimostra la classifica delle voci più visitate su Wikipedia in italiano nel 2025. Per il secondo anno consecutivo, al primo posto c’è Jannik Sinner. Questo è quanto emerge dai dati condivisi da Wikimedia Italia, l’associazione per la conoscenza libera che gestisce tecnicamente l’enciclopedia collaborativa online, oltre ai progetti Wikimedia e OpenStreetMap.

La voce dedicata al primo italiano numero 1 del mondo è stata visitata 3.877.370 volte fino a novembre 2025, più di quelle su Papa Francesco (3.144.224 visite) e dell’attuale Pontefice, Papa Leone XIV (3.025.143 visite), appassionato di tennis che ha ricevuto Jannik Sinner in occasione degli Internazionali BNL d’Italia.

A 24 anni, nel 2025 Sinner è diventato il terzo e più giovane giocatore capace di raggiungere almeno la finale in tutti i quattro Slam e alle Atp Finals in un anno dal 1970, quando è stato introdotto in calendario il torneo di fine stagione riservato ai migliori del mondo. Prima di lui ci erano riusciti solo Roger Federer, nel 2006 e 2007 (a 25 e 26 anni) e Novak Djokovic nel 2015 e 2023 (a 28 e 36 anni)

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).