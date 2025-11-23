Simona Ventura “Ornella Vanoni era unica, la più grande di tutti”

MILANO (ITALPRESS) - "È stata non solo un'artista di grandezza primaria: era originale e con un patrimonio musicale pazzesco. Ma era anche generosissima, il che non è scontato per un'artista del suo calibro. Era una donna diretta, ironica, ma soprattutto generosissima con le nuove generazioni. Era unica la più grande di tutti. Ci mancherà tantissimo, ma la sua musica è immortale. Domani è un altro giorno è la canzone della mia vita". Così Simona Ventura all'uscita della camera ardente di Ornella Vanoni allestita in centro a Milano ha reso omaggio all'artista. xh7/abr/mca1