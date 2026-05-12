Bove incontra La Russa al Senato “Parlato del disegno di legge primo soccorso”

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Madama il calciatore Edoardo Bove. "Per me è stata una grandissima emozione poter incontrare il presidente La Russa e lo ringrazio per l'ospitalità" ha detto Bove al termine dell'incontro. "E' stato un incontro molto cordiale, abbiamo parlato del disegno di legge sul primo soccorso e spero che venga approvato. Per me è stata una giornata piacevole, anche per l'esperienza di aver visitato il Senato" ha detto Bove. gm/mca3 (fonte video: Senato Tv)