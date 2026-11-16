Simest, Alvino “Misura Africa per sostenere gli investimenti delle imprese italiane nel continente”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Finanziamenti agevolati, sostegno agli investimenti e strumenti per accompagnare le imprese italiane sui mercati africani, a partire dall’Egitto. Sono le opportunità illustrate da Mariangela Alvino, Relationship Manager North and East Africa di Simest, intervenendo al Cairo Investment Africa 2026, appuntamento dedicato al dialogo tra imprese italiane ed egiziane e alle opportunità di investimento nel Paese, di cui Italpress è media partner.

“Accompagniamo le aziende italiane in tutto il processo di internazionalizzazione”, ha spiegato Alvino, richiamando il supporto offerto dalla società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, dagli studi di fattibilità alla partecipazione a fiere ed eventi, anche digitali. Un’attività rivolta in larga parte alle piccole e medie imprese, che, secondo quanto riferito dalla manager, rappresentano oltre il 90% del portafoglio delle aziende sostenute. Al centro dell’intervento la “Misura Africa“, inserita nel quadro del Piano Mattei e pensata per favorire gli investimenti italiani nel continente.

Lo strumento, ha sottolineato Alvino, prevede condizioni ulteriormente agevolate per le aziende interessate a operare in Africa, compreso l’Egitto, e consente di sostenere anche il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane con attività o progetti di internazionalizzazione.

La manager ha indicato, per i programmi illustrati, un tasso agevolato intorno allo 0,37%, precisando che viene aggiornato mensilmente, uno schema di rimborso con due anni di preammortamento e quattro di ammortamento e una componente a fondo perduto dal 10 al 20%. Le condizioni e l’entità del sostegno, ha ricordato, dipendono dalle caratteristiche dell’impresa e dal programma di riferimento.

Le aziende possono effettuare una prima verifica degli strumenti disponibili direttamente online. Alvino ha inoltre richiamato i contributi sul credito all’esportazione, utilizzati anche insieme agli strumenti di Sace per favorire le vendite italiane verso l’Egitto e gli altri mercati africani.

La presenza al Cairo di Simest, accanto a Sace e Cdp, testimonia, ha evidenziato, la rilevanza strategica del Paese e le prospettive di collaborazione tra i due sistemi imprenditoriali.

-Foto xs6/Italpress-

(ITALPRESS).