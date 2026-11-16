Egitto, Calì (Ice) “Cresce l’interesse delle imprese italiane, è un partner che ci potrà dare soddisfazione”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “Possiamo guardare all’Egitto con grande fiducia, un partner che ci potrà dare soddisfazione”. Lo ha dichiarato Vincenzo Calì, direttore dell’ufficio ICE in Egitto, intervenendo al Cairo Investment Africa 2026, appuntamento dedicato al dialogo tra imprese italiane ed egiziane e alle opportunità di investimento nel Paese, di cui Italpress è media partner.

Al centro dell’intervento, le prospettive del mercato egiziano, sostenute dalla crescita demografica e dallo sviluppo delle infrastrutture. Calì ha sottolineato come l’ampliamento e l’ammodernamento delle reti e degli aeroporti possano offrire ulteriori spazi di collaborazione alle imprese italiane.

Il direttore dell’ICE ha richiamato il carattere storico delle relazioni economiche tra Roma e Il Cairo, evidenziando la solidità dei rapporti costruiti dalle aziende dei due Paesi. “Tante aziende italiane hanno partner consolidati, cui hanno dato fiducia anche nei momenti più difficili del Paese”, ha osservato.

Un quadro nel quale si rafforza l’attività di accompagnamento delle imprese sul mercato egiziano. “Stiamo vedendo crescere l’interesse delle aziende italiane: le aziende italiane vengono e noi le supportiamo”, ha aggiunto Calì, ribadendo l’impegno dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Nel suo intervento Calì ha inoltre annunciato la conclusione del proprio mandato, dopo quattro anni in Egitto, e il passaggio di consegne a Giovanni Di Fulco, presente in sala.

-Foto xs6/Italpress-

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