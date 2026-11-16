Palese “L’Egitto è un partner economico strategico, grandi margini di crescita per le imprese”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “L’Egitto è un partner economico strategico per l’Italia nel Mediterraneo. C’è una forte complementarità tra le nostre economie e ci sono grandi margini di ulteriore crescita”. Lo ha dichiarato l‘ambasciatore d’Italia al Cairo, Agostino Palese, intervenendo al Cairo Investment Africa 2026, appuntamento dedicato al dialogo tra imprese italiane ed egiziane e alle opportunità di investimento nel Paese.

“L’Italia oggi è il primo partner commerciale dell’Egitto tra i Paesi dell’Unione europea”, ha sottolineato Palese, ricordando che il Paese nordafricano è tra quelli prioritari del Piano Mattei per l’Africa, una strategia “basata su un modello di cooperazione da pari a pari, fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco”.

L’ambasciatore ha evidenziato la capacità dell’economia egiziana di reagire alle sfide determinate dai conflitti e dalle tensioni regionali, con settori come turismo, commercio estero e manifattura che continuano a crescere. Ha quindi richiamato i risultati del Business Forum Italia-Egitto, svoltosi al Cairo il 3 settembre scorso in occasione della missione del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani: oltre cento aziende italiane, seicento partecipanti e circa mille incontri tra imprese. “Questi numeri raccontano un interesse concreto, non soltanto istituzionale, ma soprattutto imprenditoriale”, ha osservato.

Secondo i dati illustrati da Palese, nel 2025 l’interscambio commerciale bilaterale ha raggiunto quasi sei miliardi di euro, in crescita dell’11,7% rispetto all’anno precedente. Nei primi sette mesi del 2026 gli scambi hanno sfiorato i 3,8 miliardi, con un incremento del 14,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le esportazioni italiane verso l’Egitto sono aumentate del 31,5%.

“Ciò dimostra che il Made in Italy continua a essere apprezzato e richiesto e che esiste spazio per crescere ancora”, ha aggiunto.

Tra i settori prioritari per rafforzare la collaborazione, l’ambasciatore ha indicato energia, rinnovabili e tecnologie per la transizione energetica, insieme a infrastrutture, trasporti e logistica. Ambiti centrali per un Paese che collega Mediterraneo, Medio Oriente e Africa e ospita il Canale di Suez.

Ulteriori opportunità riguardano meccanica, macchinari, agroindustria, tessile, design e arredamento. Palese ha infine ribadito il sostegno del Sistema Italia alle aziende interessate al mercato egiziano.

“L’Ambasciata, l’ICE, SACE, SIMEST e Cassa Depositi e Prestiti sono presenti in Egitto per accompagnare le aziende, favorire i contatti con le controparti locali e offrire strumenti concreti per affrontare questo mercato”, ha concluso.

-Foto xs6/Italpress-

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