Egitto, Fratini “Opportunità concrete per le imprese italiane”

IL CAIRO (ITALPRESS) – “Le relazioni economiche si costruiscono di persona”. Lo ha sottolineato Sandro Fratini, presidente di Delta Center, aprendo al Cairo Investment Africa 2026, appuntamento dedicato al dialogo tra imprese italiane ed egiziane e alle opportunità di investimento nel Paese.

“L’Egitto è oggi una porta d’ingresso verso l’Africa e il Medio Oriente e l’Italia ha un saper fare che il mondo riconosce. Quando si incontrano, nascono opportunità concrete per entrambi”, ha affermato. Fratini ha richiamato il percorso avviato con il precedente appuntamento a Tunisi e proseguito quest’anno nella capitale egiziana.

“Non è un caso, è un percorso. Tappa dopo tappa, vogliamo portare le imprese italiane dentro i mercati africani, un Paese alla volta”, ha spiegato, evidenziando l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca e la costruzione di rapporti di fiducia tra operatori economici dei due Paesi.

Il presidente di Delta Center ha inoltre ricordato la collaborazione con la Regione Marche, presente all’iniziativa con una rappresentanza istituzionale e alcune aziende. Dopo il confronto tra esponenti delle istituzioni e del mondo economico, il programma prevede nel pomeriggio incontri B2B tra le imprese, con l’obiettivo di trasformare il dialogo in progetti. “Alle aziende italiane dico: siate curiosi, fate domande, guardate lontano. Agli amici egiziani dico: troverete in noi interlocutori seri, pronti a costruire il domani”, ha concluso Fratini, ribadendo l’impegno di Delta Center come “ponte tra l’Italia e l’Africa”.

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