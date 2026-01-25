Sicurezza, Piantedosi “Ripristinare la presunzione di liceità delle forze di polizia”

L’AQUILA (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo invertire alcuni ambiti culturali. Va bene incrementare le attività di controllo sul territorio, ma va ripristinato un senso di autorità e di presunzione di liceità delle forze di polizia. Troppo a lungo l’azione dei pubblici poteri e soprattutto delle forze di polizia sono state presentate come illecite”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo all’evento “Idee in Movimento” organizzato dalla Lega a Rivisondoli in provincia de L’Aquila.

Per quanto riguarda le forze dell’ordine “stiamo facendo il triplo delle assunzioni di quelle che hanno fatto i governi precedenti. Stiamo rimediando ad un turn-over spinto. Da quando siamo in servizio abbiamo fatto 39mila assunzioni, renderò visibile la distribuzione di questi 3.500 poliziotti che stanno completando il percorso di formazione. Altri 30mila li abbiamo pianificati per i prossimi due anni. Stiamo ricostituendo l’organico e già abbiamo abbassato di 3 anni l’età media degli organici”, ha aggiunto.

