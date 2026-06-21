Meloni a Gemona del Friuli per il Raduno degli Alpini del Triveneto

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in volo verso Gemona del Friuli per una visita a sorpresa in occasione del raduno del 3° Raggruppamento Alpini del Triveneto. L’edizione di quest’anno assume un significato particolarmente importante: ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Il raduno sarà dedicato al ricordo della tragedia e alla straordinaria opera di ricostruzione che ne seguì.

– foto di repertorio IPA Agency –

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