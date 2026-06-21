252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, Mattarella “Repubblica grata per dedizione e professionalità”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella ricorrenza del 252° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, mi è grato rivolgere il saluto della Repubblica alle donne e agli uomini del Corpo, agenti efficaci nell’attuazione degli indirizzi della Costituzione. Rendo omaggio alla bandiera di guerra, insignita della medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte, per l’alto valore riconosciuto alla banda musicale del Corpo nel corso di un secolo di intensa e appassionata attività. Rivolgo un commosso pensiero a tutti i finanzieri che hanno pagato con il sacrificio della vita l’adempimento del proprio dovere. Alle loro famiglie rinnovo la profonda vicinanza e la riconoscenza del Paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro.

“Quest’anno – aggiunge – ricorre l’ottantesimo anniversario della sovrana decisione con cui il popolo italiano ha dato vita alla Repubblica e si celebrano importanti ricorrenze nell’ambito del Corpo. Siamo a venticinque anni dalla riforma che ha ridefinito la Guardia di Finanza come forza di polizia economico-finanziaria, in grado di affrontare le complesse problematiche dei mercati globalizzati, in ambito nazionale ed europeo, accanto al necessario contrasto all’evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, garanzia di legalità economica. La Repubblica è grata alle Fiamme Gialle per la dedizione e la professionalità dimostrate in Patria e nelle missioni internazionali. In questo giorno di festa, a tutti gli appartenenti alle Fiamme Gialle, in servizio e in congedo, e alle loro famiglie, mi è grato inviare i più fervidi auguri di ogni futuro bene personale e professionale”, conclude Mattarella.

MELONI “GRAZIE PER DELICATO E PREZIOSO LAVORO”

“Auguri alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza che oggi festeggiano il loro 252° anniversario di Fondazione. Da parte mia e del Governo italiano grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono. Auguri di cuore e continuate sempre a servire l’Italia con la stessa passione e senso del dovere che da 252 anni accompagnano il vostro Corpo”. Così sui social la premier Giorgia Meloni.

LA RUSSA “RISORSA IMPRESCINDIBILE DELLO STATO”

“In occasione del 252° anniversario della Guardia di Finanza, rivolgo un deferente omaggio alle donne e agli uomini del Corpo che, con coraggio, integrità e alto senso del dovere, operano quotidianamente a tutela della legalità e degli interessi della Nazione. La Guardia di Finanza costituisce una risorsa imprescindibile dello Stato, garante della sicurezza economico-finanziaria, del contrasto all’evasione, alle frodi e a ogni forma di criminalità economica, contribuendo in modo determinante alla salvaguardia dei principi di giustizia, equità e trasparenza. In questa significativa ricorrenza, rivolgo a nome mio e del Senato della Repubblica, profonda gratitudine per il servizio reso alla Nazione e rinnovo l’apprezzamento per l’impegno e la dedizione che da oltre due secoli contraddistinguono l’azione del Corpo”. Così sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

FONTANA “GRAZIE PER IMPEGNO AL SERVIZIO SICUREZZA E LEGALITÀ”

“Nel 252º anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza rivolgo, a nome mio e della Camera dei deputati, un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini del Corpo per l’impegno quotidiano al servizio della sicurezza e della legalità”. Così sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

– foto Quirinale –

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