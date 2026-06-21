ROMA (ITALPRESS) – “Il legame nostro con gli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. L’atteggiamento di Trump di questi giorni non l’ho capito, anche perché mi sembrava da ciò che avevo visto in televisione e da come mi ero sentito io negli Stati Uniti che non

ci fosse alcun problema nei rapporti con l’Italia. I rapporti che ho con gli Stati Uniti, anche in queste ore, sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati non sono mutati, compreso quelli con l’ambasciatore americano in Italia con cui i rapporti sono ottimi e che penso sia anche lui in grande difficoltà in questi giorni”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di Maria Latella a Radio24. “Molti degli atteggiamenti di Trump nascono su riflessioni sue, magari spesso non condivise, ma non c’è nulla dal punto di vista della difesa, ma neanche dagli altri punti di vista che possa essere imputato all’Italia”, ha aggiunto. “Anzi, rispetto ad altre nazioni europee,

abbiamo fatto molto di più, anche soltanto nell’utilizzo delle basi, dove noi abbiamo rispettato integralmente i trattati, altre nazioni hanno deciso di non rispettarli e hanno negato l’utilizzo. E’ un atteggiamento difficile da capire che a me dispiace perché fa male ai rapporti di due nazioni che sono profondi e solidi”, ha concluso Crosetto.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

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