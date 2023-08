MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Dieci persone sono morte nello schianto di un jet privato nella regione di Tver, in Russia. Lo riferisce la Tass. Ci sarebbe anche il capo della Wagner Evgenij Prigozhin nella lista dei passeggeri a bordo. Il jet precipitato era in viaggio da Mosca a San Pietroburgo. L’Agenzia federale per il trasporto aereo ha avviato un’indagine sullo schianto dell’aereo.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

