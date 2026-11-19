MONZA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Monza e della Brianza ha arrestato un uomo di 46 anni, già gravato da precedenti di polizia per analoghi reati, per truffa aggravata ai danni di una donna di 71 anni. L’attività ha avuto origine da una telefonata al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un residente del quartiere Triante di Monza, il quale segnalava la presenza di un uomo che suonava insistentemente ai campanelli di un condominio, presentandosi agli inquilini come addetto incaricato di effettuare controlli agli impianti del gas.

Gli equipaggi della Squadra mobile impiegati in servizio di contrasto al fenomeno delle truffe ai danni di anziani, allertati dalla Centrale Operativa, intervenivano immediatamente sul posto, individuando a breve distanza un uomo corrispondente alla descrizione fornita. Alla vista dei poliziotti, il 46enne tentava di nascondere il tesserino identificativo che portava al collo e di occultare alcuni documenti custoditi nella borsa a tracolla. Lo stesso dichiarava di lavorare per una società privata specializzata nell’installazione di dispositivi per la rilevazione di fughe di gas. Nel corso del controllo emergeva che all’interno della borsa l’uomo aveva un contratto, sottoscritto da una donna residente in zona, relativo all’installazione di un rilevatore di gas del costo di 219 euro.

Gli investigatori, pertanto, raggiungevano l’abitazione della 71enne al fine di ricostruire quanto accaduto. La donna, ancora spaventata, confermava che poco prima un uomo (corrispondente al soggetto appena fermato dalla Polizia) si era presentato alla porta del suo appartamento qualificandosi come addetto alla lettura del gas, riuscendo ad entrare con il pretesto di dover verificare la presenza di eventuali fughe.

Una volta all’interno questi, di propria iniziativa e senza alcun consenso dell’anziana, aveva provveduto a installare un rilevatore di gas sopra i pensili della cucina, convincendola della necessità dell’operazione e chiedendole frettolosamente il pagamento della somma di 219 euro, che veniva istantaneamente effettuato mediante un terminale POS portatile.

La vittima, che al momento dei fatti si trovava da sola in casa, riferiva ai poliziotti di essersi sentita intimorita dalla presenza e dall’atteggiamento dell’uomo e di averne quindi assecondato le richieste, nonostante i dubbi sull’effettiva necessità dell’installazione e sul valore del dispositivo, per il solo timore che le potesse accadere qualcosa.

La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire e sequestrare numerosi moduli contrattuali, avvisi pubblicitari, altri rilevatori di gas e un terminale POS portatile.

Da ulteriori approfondimenti investigativi risultava che il 46enne già di recente era stato coinvolto in vicende giudiziarie per truffe commesse con le medesime modalità ai danni di ignare vittime.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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