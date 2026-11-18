BRESCIA (ITALPRESS) – Un’ultraleggero è precipitato a terra oggi, poco prima delle 15,00 nella frazione Barcuzzi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Nulla da fare per il pilota del velivolo, per il quale è stato constatato decesso in posto. Sono tuttora in corso le operazioni di ricognizione aerea dell’area, finalizzate a verificare l’eventuale presenza di ulteriori persone coinvolte.
– Foto Ipa Agency –
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